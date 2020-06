Red 11:26 Sennori esce dal lockdown con la solidarietà Domenica, si è tenuta la “Giornata sportiva della donazione del sangue”. L´iniziativa, organizzata dalla locale Sezione dell´Avis e dal Comune, ha permesso di raccogliere cinquanta sacche di sangue in un giorno







Alla giornata hanno aderito, fra gli altri, il sindaco Nicola Sassu, Desini, il presidente provinciale dell’Avis Vincenzo Dore e la presidente dell’Avis di Sennori Maria Franca Muresu. «Ci auguriamo che Sennori, con questa iniziativa, possa essere da esempio e da traino per molti altri comuni della provincia di Sassari», ha dichiarato Dore.



La Giornata della donazione sportiva del sangue sarà replicata all'inizio della prossima stagione agonistica, a settembre, ed i due appuntamenti diventeranno eventi fissi nel calendario della solidarietà sennorese.