Cor 11:55 Mascherina e slogan: Vaccaro in prima linea «Aiuti veri per commercianti, artigiani e partite Iva». Così l´assessora leghista di Alghero nella manifestazione di Cagliari. Ma in città le cose non vanno per niente bene: malumori sempre più forti tra commercianti ma soprattutto in maggioranza



Iva». E' il cartello-slogan con cui l'assessora allo Sviluppo Economico della città di Alghero ha manifestato ieri a Cagliari col gruppo Lega Sardegna. Per Giorgia Vaccaro tutt'altro che un periodo qualunque, al centro nel dibattito politico locale di grosse prese di posizione all'interno della Maggioranza, dove la sua figura è sempre più oggetto di contrapposizione e per certi versi vero e proprio «imbarazzo». Senza coperture politiche in Consiglio, infatti, la Lega si ritrova appesa ai rapporti tra Sindaco e Regione, ma giorno dopo giorno l'equilibrismo di Mario Conoci è sempre più oggetto di malumori. Non aiuta certamente il drammatico periodo economico col settore del commercio, nevralgico per una città turistica come Alghero, letteralmente in ginocchio e senza concrete prospettive di rilancio.