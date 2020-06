Red 7:19 Ispra: «coste sarde prime in Italia» «Sardegna prima in Italia: il 99,7percento delle coste sono state classificate “eccellenti”», dichiara l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis. Si tratta del miglior dato nazionale alla pari con la Puglia







«L'attività di monitoraggio delle acque di balneazione, con 661 stazioni su 1.407chilometri di costa, ha sempre costituito una delle attività di maggior interesse ed impegno per Arpas, che opera secondo un programma concordato con l’Agenzia regionale del Distretto idrografico e col Ministero dell'Ambiente. I risultati di eccellenza raggiunti dalla Sardegna – ha spiegato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis – sono da attribuire ad una politica di trattamento capillare delle acque reflue ed una costante attività di vigilanza sulle acque marine costiere, coordinata con le varie autorità: Capitanerie di porto, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia locale».



