Red 9:31 Partiti i lavori nella scuola di Via Washington Sono iniziati ieri i lavori di edilizia scolastica nella scuola primaria e dell´infanzia dell´Istituto comprensorio “Pasquale Tola” a Sassari. La conclusione dei lavori sono previsti 120 giorni







Negli anni, sono stati eseguiti numerosi interventi “tampone”, che comunque nel tempo non hanno garantito la tenuta della copertura. Ora, sarà realizzata una sovra-copertura in pendenza in pannelli multistrato su un’intelaiatura prefabbricata. I serramenti, soprattutto quelli più esposti al sole, saranno protetti con gli stessi pannelli usati per il manto di copertura. Inoltre, sono previsti interventi per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, per l'adeguamento degli impianti elettrico e idrico e sui servizi igienico-sanitari.



Sarà realizzato anche l’impianto anti-intrusione e due nuovi ingressi per le scuole dell’infanzia e primaria che si affacciano verso Via Rockefeller. Il costo complessivo dell’opera è di 474mila euro, sarà realizzata dalla impresa aggiudicatrice Rti Edile Fabrizio Martinez/Elettro service e per la conclusione dei lavori sono previsti 120 giorni. Commenti SASSARI – Sono iniziati ieri (venerdì) i lavori di edilizia scolastica nella scuola primaria e dell'infanzia dell'Istituto comprensorio “Pasquale Tola” di Via Washington, a Sassari. L’edificio ha numerose infiltrazioni, che spesso hanno impedito lo svolgimento dell'attività scolastica.Negli anni, sono stati eseguiti numerosi interventi “tampone”, che comunque nel tempo non hanno garantito la tenuta della copertura. Ora, sarà realizzata una sovra-copertura in pendenza in pannelli multistrato su un’intelaiatura prefabbricata. I serramenti, soprattutto quelli più esposti al sole, saranno protetti con gli stessi pannelli usati per il manto di copertura. Inoltre, sono previsti interventi per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, per l'adeguamento degli impianti elettrico e idrico e sui servizi igienico-sanitari.Sarà realizzato anche l’impianto anti-intrusione e due nuovi ingressi per le scuole dell’infanzia e primaria che si affacciano verso Via Rockefeller. Il costo complessivo dell’opera è di 474mila euro, sarà realizzata dalla impresa aggiudicatrice Rti Edile Fabrizio Martinez/Elettro service e per la conclusione dei lavori sono previsti 120 giorni.