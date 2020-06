video Cor 11:05 Aeroporto, il crollo in tempo reale nella main hall Se l´aeroporto avesse avuto il traffico turistico a regime, le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Dalle immagini interne dello scalo di Alghero, si può visionare in tempo reale l´entità del crollo. Nessun problema sull'operatività dei voli. Indagini







ALGHERO - Hall principale chiusa ai passeggeri, ispezioni e accertamenti per la messa in sicurezza, accurate indagini (anche interne) per capire con esattezza come sia potuta collassare all'improvviso la pannellatura del controsoffitto. E' il day after dell'aeroporto di Alghero, al centro della cronaca regionale dopo l'anomalo incidente che ha interessato la struttura [ GUARDA ].Nessun problema per i due voli operativi su Milano e Roma, ma tra i dipendenti della Sogeaal ed i numerosi operatori aeroportuali dei servizi collegati impiegati nello scalo si fa largo una consapevolezza in più: se l'aerostazione fosse stata a regime con un regolare traffico passeggeri, l'incidente avrebbe sicuramente avuto ben più gravi conseguenze.Trapelano anche alcune immagini interne dallo scalo, dove si può visionare in tempo reale l'entità del crollo. L'unica fortuna, infatti, è che nella zona interessata al crollo si trovasse soltanto una persona, poi risultata essere un finanziere in servizio, letteralmente travolto dai pannelli. Trasportato per accertamenti in ospedale, le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Così parlare di tragedia scampata non appare esagerato.