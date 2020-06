video Cor 9:30 7 giugno, ecco la spiaggia tra Maria Pia e Fertilia



Non sarà certamente la zona più prestigiosa e frequentata del litorale algherese, ma vedere le condizioni in cui si ritrova ad estate abbondantemente iniziata - domenica 7 giugno 2020 - la zona tra Maria Pia e Fertilia, fa un certo effetto. Soprattutto se con la mente si corre agli anni addietro, quando sulla posidonia e la pulizia dei litorali di Alghero si sono consumate aspre e strumentali battaglie politico-elettorali che oggi, probabilmente, hanno già lasciato il sapore amaro della beffa a quanti avevano creduto o immaginato una gestione "migliore". Ecco le immagini