Red 14:17 Conoci: «ripartenza con responsabilità» «Sulla strada giusta, ma non è finita. Ripartire in sicurezza con comportamenti responsabili», è l´auspicio del sindaco di Alghero, dopo la notizia della guarigione dell´ultimo concittadino positivo al Covid-19







Zero contagiati ad Alghero, buona notizia, ma l’emergenza non è finita. Il dato dell’Ats rappresenta certamente un passo avanti importante che conferma, solo, che dal virus si può guarire. «Ma sappiamo tutti che l’emergenza non è finita», avverte il sindaco di Alghero Mario Conoci nel commentare il dato di ieri (domenica), esplicativo del fatto che Alghero ha saputo affrontare con responsabilità la fase più importante dell’emergenza epidemiologica, «ma – precisa il primo cittadino - sappiamo tutti che questo di oggi è un punto di partenza. Non è finita, la nostra città ha dimostrato con i comportamenti individuali di saper generare un periodo di tranquillità, ma statisticamente parlando il virus non è debellato. Questo ci viene detto da tutte le autorità sanitarie e questo ci deve indurre continuare ad avere contezza che la nostra condotta è quella che influenza anche chi ci sta vicino».



Con lo zero di ieri, si conclude un momento drammatico della città, come in Italia e nel mondo, «ma non significa che il virus è debellato, anzi – sottolinea Conoci - statisticamente è molto probabile che ci saranno altri casi. Abbiamo dimostrato saper affrontare e superare le emergenze ma, allo stesso tempo, dobbiamo avere la coscienza e la consapevolezza tenere sempre la guardia alta. Come abbiamo sempre detto nei momenti drammatici, e bisogna ribadirlo, è la somma dei comportamenti individuali che determina il risultato complessivo della collettività: la ripartenza passa da questa consapevolezza. Dobbiamo ripartire in sicurezza, per farlo dobbiamo continuare con i comportamenti responsabili, la nostra città ha dimostrato di saperlo fare bene, ma non abbassiamo la guardia», ripete in conclusione il sindaco di Alghero.



Nella foto: il sindaco Mario Conoci Commenti ALGHERO - «Se ieri è stato il giorno della contentezza e dell'orgoglio per aver visto guarire l'ultimo nostro concittadino positivo al Covid che ci segnalava l'Ats [LEGGI] , oggi è il giorno della responsabilità. Dobbiamo unire ottimismo e responsabilità senza pensare quindi che tutto sia passato. Siamo sulla strada giusta, ma davanti a noi abbiamo ancora un percorso da fare. Abbiamo davanti una prospettiva positiva, una prospettiva nella quale Alghero riprende la sua vita normale, ma tenendo presente che bisogna adottare i requisiti di sicurezza che ci vengono indicati, nel rispetto di tutti».