Red 17:05 Nuovo Covid+ nel Sassarese, falso positivo ad Alghero Salgono a 1.363 i casi di positività al Covid-19. I pazienti ricoverati in ospedale sono undici, di cui uno in terapia intensiva. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.171 pazienti guariti



CAGLIARI – Un nuovo caso di positività al Covid-19 nella provincia di Sassari. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento di oggi (venerdì). I casi complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza sono 1.363.



In totale, nell’Isola sono stati eseguiti 67.069 (+ 936 in più rispetto a ventiquattro ore fa). I pazienti ricoverati in ospedale sono ad undici, di cui uno in terapia intensiva, mentre trentuno sono le persone in isolamento domiciliare (- uno). Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.171 pazienti guariti (+ tre rispetto al dato precedente), più altri diciannove guariti clinicamente (- uno).



Nel bollettino odierno non si registrano nuove vittime, che restano così 131. Sul territorio, dei 1.363 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati accertati nella Città Metropolitana di Cagliari, novantotto nel Sud Sardegna, cinquantanove ad Oristano, settantanove a Nuoro ed 875 a Sassari (+ uno).



Intanto nella giornata di giovedì si sono registrati due falsi positivi, uno ad Alghero ed un altro a Castelsardo. La donna algherese, ricoverata in medicina all'ospedale Civile, è risultata inizialmente positiva al Covid, ma i successivi tre tamponi hanno dato esito negativo, col sierologico che infine avrebbe confermato la presenza degli anticorpi per Covid-19.