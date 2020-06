Red 13:23 Domenica, il sorteggio degli obrieri Il Corpus Domini dal 1633 festa del Sorteggio degli Obrieri e del Giuramento dei Viandanti e quest’anno segno di speranza e ripresa dopo il lockdown a Sassari







