Antonio Burruni 22:04 Dinamo-Pozzecco ai saluti finali Il presidente del Banco di Sardegna Sassari Stefano Sardara ha convocato una conferenza stampa per domani mattina e l´argomento dovrebbe essere proprio quello che oggi ha messo in fibrillazione i tifosi biancoblu in città e sui social







La notizia non è stata ufficializzata e l'incontro di domani con la stampa dovrebbe essere stato organizzato ad hoc. Nell'occasione, il patron sassarese dovrebbe anche spiegare le motivazioni dell'addio del 48enne coach di Gorizia e del conseguente cambio tecnico.



Pozzecco era entrato subito nei cuori dei tifosi sassaresi, portando anche due trofei nella bacheca biancoblu: la Fiba Europe cup 2018/19 e la SuperCoppa italiana 2019. Per la sostituzione, in vista della stagione 2020/21, pare che in pole position ci sia Jasmin Repesa, un passo avanti a Luca Banchi.



