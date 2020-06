Red 19:06 Da agosto, l´Alghero-Dortmund targato Wizz Air Il volo tra il Riviera del corallo e lo scalo tedesco è previsto per tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì ed il sabato, da sabato 8 agosto a sabato 24 ottobre







Il primo decollo tra Alghero e lo scalo tedesco è previsto per sabato 8 agosto ed è previsto fino a sabato 24 ottobre, tre volte alla settimana (il martedì, il giovedì e sabato), con partenza alle 14.25 ed atterraggio alle16.35. Percorso al contrario previsto negli stessi giorni, con decollo alle 11.50 ed arrivo in Riviera del corallo alle 13.55. Commenti ALGHERO – Il network “Summer 2020” della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, si arricchisce di un nuovo tassello. Una buona notizia per questa estate ai tempi del CoronaVirus, in un momento non certo facile dal punto di vista economico.Da agosto a d ottobre, l'aeroporto “Riviera del corallo” sarà collegato a Dortmund grazie alla Wizz Air. La compagnia aerea apre la sesta rotta con lo scalo algherese, dopo quelle di Bucarest, Budapest, Katowice, Varsavia e Vienna.Il primo decollo tra Alghero e lo scalo tedesco è previsto per sabato 8 agosto ed è previsto fino a sabato 24 ottobre, tre volte alla settimana (il martedì, il giovedì e sabato), con partenza alle 14.25 ed atterraggio alle16.35. Percorso al contrario previsto negli stessi giorni, con decollo alle 11.50 ed arrivo in Riviera del corallo alle 13.55.