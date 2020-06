video Cor 11:04 810 giorni per la bretella sud Riparte il conto alla rovescia per realizzare il primo lotto della circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS292). Le interviste con Mario Conoci ed Antonello Peru (ass. opere pubbliche)



Commenti ALGHERO - Consegnati questa mattina i lavori del tratto della circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS292). Opera appaltata all'Ati con capogruppo l'impresa geom. Angius Costruzioni Srl con contratto datato addirittura maggio 2017. Si riparte col conto alla rovescia: Il termine di esecuzione dei lavori è pari a 810 giorni. La nuova "bretella" congiungerà via Mossa (quartiere Carmine-Pietraia), la Strada Statale 292 (direttrice per Villanova) all'altezza di viale della Resistenza, e la strada provinciale 105 per Bosa, passando per via Vittorio Emanuele, le zone di Carrabuffas e Valverde. Guarda e condividi il video su Alguer.tv