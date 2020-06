Fiamme sulla Grimaldi a Olbia: inchiesta

Dai primi riscontri, i sistemi di sicurezza e soccorso hanno funzionato, evitando così che il rogo si propagasse ad altri mezzi e al resto della nave. Le immagini

Commenti

OLBIA - Sarà un'inchiesta a stabilire con esattezza quanto accaduto giovedì sera a Olbia sul traghetto "Bonaria" della Grimaldi partito da Olbia e in arrivo all'Isola Bianca su cui viaggiavano 155 passeggeri con 70 membri di equipaggio. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di porto che agiscono in contatto con la Procura di Tempio Pausania. Per tutta la notte si sono svolti accertamenti nel garage della nave dove un camion frigo ha preso fuoco, probabilmente per un corto circuito.