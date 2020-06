Red 20:06 Incendio in casa: militari salvano una famiglia Previdenziale intervento di due militari dell’Esercito, fuori servizio, che salvano una famiglia intrappolata dalle fiamme che avvolgono la loro abitazione a Villamassargia



VILLAMASSARGIA - Previdenziale intervento di due militari dell’Esercito, fuori servizio, che salvano due 80enni, tre bambini ed il genitore dei piccoli da uno spaventoso incendio sviluppatosi in una bifamiliare a Villamassargia. Il maresciallo Tiziano Cani, in servizio nel Primo Reggimento corazzato di Teulada, ed il caporale maggiore scelto Marco Dessì, in servizio nel Quinto Reggimento Genio di Macomer non hanno esitato ad intervenire quando, verso le 13 di oggi (venerdì), transitando in Via Stazione, hanno capito la gravità della situazione e sono tempestivamente intervenuti per trarre in salvo un’anziana donna ed il marito riparatisi con i tre nipotini nella stanza affianco al punto in cui si è sviluppato il rogo.



Dopo aver salvato gli anziani ed i nipotini, facendoli uscire da una finestra laterale, hanno poi costretto il papà dei bambini (figlio dell’anziana coppia) ad allontanarsi, mentre con un piccolo estintore cercava di domare le fiamme. Pochi minuti dopo essersi allontanati dalle fiamme, si è registrata una spaventosa esplosione, causata della deflagrazione di una bombola a gas.



Lo scoppio ha sparso calcinacci e pezzi di alluminio lungo tutta la strada. Si è poi atteso l’arrivo dei Vigili del fuoco che, con difficoltà, hanno domato l’incendio. Ingenti i danni causati alle abitazioni.