Cor 18:05 «Palazzo Civico, gara d´appalto entro l´estate»

Ex Circolo Combattenti, addio ai 500mila euro Via libera alla riqualificazione da 1 milione di euro ad Alghero. Si sblocca finalmente l´atteso intervento di restauro del Palazzo comunale. Salta intanto il prestigioso progetto ideato dallo stilista Antonio Marras per l'ex Circolo Combattenti e Reduci, già approvato e finanziato dalla Regione. Fondi a rischio, si tenta di non perdere anche il finanziamento candidando un nuovo immobile







L’edificio, in cui al piano superiore si trova la sala del Consiglio Comunale e la Sala di Rappresentanza, sarà al centro di una profonda riqualificazione che prevede in primo luogo l’abbattimento delle barriere architettoniche, la ricostruzione della scala del piano terra di collegamento centrale a tutti i piani, risanamenti delle murature, adeguamento dell’impiantistica, manutenzione straordinaria della copertura. «E’ previsto il posizionamento di un ascensore esterno nel cortile interno principale - aggiunge l'Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru - che dal piano terra porterà al primo e al secondo piano. Si prevede l’utilizzo di un ascensore in vetro e acciaio, di dimensioni compatibili con le esigenze dei diversamente abili, con piattaforme di collegamento tra l’ascensore e il corpo di fabbrica». Ora la procedura è indirizzata verso l’approvazione del progetto esecutivo e «per la gara d’appalto prevista entro l’estate» assicurano dall'amministrazione comunale algherese. Commenti ALGHERO - Dopo attese, lungaggini e ritardi, si sblocca finalmente l'atteso intervento di riqualificazione e restauro del palazzo di via Columbano. Con alcune importanti novità rispetto a quanto preventivato dall'ex amministrazione comunale. Giovedì scorso la Giunta Conoci ha approvato il progetto definitivo del recupero funzionale del Palazzo Civico, che prevede risorse disponibili pari a 1.039.570,82. Oltre agli iniziali 600mila euro provenienti dal mutuo del Fondo Jessica stipulato nel 2015 dalla giunta Bruno, l’Amministrazione ha deciso di rinunciare ad un finanziamento di 486.738,40 della Regione su un bando comunitario, non stipulare la relativa convenzione ed utilizzare fondi di bilancio per completare l'opera.Addio così al finanziamento regionale accordato nel luglio del 2019 dall´assessorato alla Programmazione per la "Casa delle Arti" nell'ex Circolo Combattenti, il progetto pilota vinto sempre dall'ex amministrazione e nato da un'idea dello stilista Antonio Marras ed inserito nel cosiddetto "Catalogo" degli immobili regionali, 8 in tutta la Sardegna, per la rigenerazione urbana [ LEGGI ]. Soldi che a questo punto potrebbero essere a rischio, trattandosi di un bandoa cui avevano partecipato diversi comuni con progetti di promozione dell’inclusione sociale su interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili. L'amministrazione così, scegliendo di destinare tutto l'immobile a fini istituzionali, nel tentativo di non perdere definitivamente il mezzo milione di euro - sarebbe infatti oltremodo grave se ciò accadesse in un momento particolarmente critico - ha chiesto «di destinare i fondi su un altro immobile comunale, mantenendo invariate le finalità di progetto, di bando e di assegnazione».Il progetto del restauro del Palazzo Civico di via Columbano comprende infatti anche la porzione d'immobile di Vicolo Serra che insieme all’ex Circolo dei Marinai di Piazza Civica compone la parte del piano terra del prestigioso palazzo. «Un'attenta rivalutazione dell'utilizzo ai fini istituzionali dell'immobile di proprietà comunale mette insieme le due parti dell’immobile per un utilizzo esclusivo per questo scopo. Il restauro consentirà alla Città di riappropriarsi di un luogo della collettività, un edificio storico inserito nel contesto della città vecchia dove Palazzo Civico tornerà a svolgere le funzioni di fulcro istituzionale della vita civica» sottolinea la nota stampa di Porta Terra.L’edificio, in cui al piano superiore si trova la sala del Consiglio Comunale e la Sala di Rappresentanza, sarà al centro di una profonda riqualificazione che prevede in primo luogo l’abbattimento delle barriere architettoniche, la ricostruzione della scala del piano terra di collegamento centrale a tutti i piani, risanamenti delle murature, adeguamento dell’impiantistica, manutenzione straordinaria della copertura. «E’ previsto il posizionamento di un ascensore esterno nel cortile interno principale - aggiunge l'Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru - che dal piano terra porterà al primo e al secondo piano. Si prevede l’utilizzo di un ascensore in vetro e acciaio, di dimensioni compatibili con le esigenze dei diversamente abili, con piattaforme di collegamento tra l’ascensore e il corpo di fabbrica». Ora la procedura è indirizzata verso l’approvazione del progetto esecutivo e «per la gara d’appalto prevista entro l’estate» assicurano dall'amministrazione comunale algherese.