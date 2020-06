Red 20:07 A Sassari, La gestione della proprietà intellettuale Proseguono i webinar Start cup Sardegna, gratuiti ed aperti a tutti, organizzati dall´Università degli studi di Sassari. Domani mattina, si parlerà del più grande valore di un´azienda innovativa in fase di Start up: le competenze ed il know how del team di sviluppo







Il tema sarà approfondito da Monica Cossu, docente di Diritto e brevettabilità dell'Ateneo sassarese, con la quale si parlerà di proprietà intellettuale e dei principali strumenti di tutela della stessa. I seminari fanno parte di un ciclo di attività di orientamento e formazione all'imprenditorialità ed alla valorizzazione delle proprie competenze e conoscenze che l’Università di Sassari organizza all’interno della competizione Start cup Sardegna. Commenti SASSARI - Proseguono i webinar Start cup Sardegna, gratuiti ed aperti a tutti, organizzati dall'Università degli studi di Sassari. Domani, mercoledì 24 giugno, alle 10, si parlerà del più grande valore di un'azienda innovativa in fase di Start up: le competenze ed il know how del team di sviluppo.Il tema sarà approfondito da Monica Cossu, docente di Diritto e brevettabilità dell'Ateneo sassarese, con la quale si parlerà di proprietà intellettuale e dei principali strumenti di tutela della stessa. I seminari fanno parte di un ciclo di attività di orientamento e formazione all'imprenditorialità ed alla valorizzazione delle proprie competenze e conoscenze che l’Università di Sassari organizza all’interno della competizione Start cup Sardegna.