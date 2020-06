A.B. 23:23 Basket: Pusica alla Dinamo Una combo di ferro alla corte di Poz: Vasilije Pusica al Banco di Sardegna per la stagione 2020/21. Il 25enne play di Belgrado ha disputato l´ultima stagione con la canotta della Vl Pesaro







Nella foto: Vasilije Pusica Commenti SASSARI – Accordo concretizzato tra il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ed il serbo Vasilije Pušica. Nato a Belgrado il 12 settembre 1995, Pusica è un play di 196centimetri per 95chilogrammi: ottimo tiratore dotato di taglia fisica e buona tecnica è un regista di grande qualità nel passaggio. Ottimo prospetto dagli ampi margini di crescita, ha una formazione europea e ha mosso i primi passi nella lega serba.È cresciuto cestisticamente nella sua città natale, nelle giovanili del Partizan, dove si è messo in luce guidando la Nazionale Under 16 del suo Paese e, successivamente, Under 18 ed Under 20. Nel 2013, è stato grande protagonista nell’Eurolega junior. Nel 2015, si trasferisce negli Stati Uniti dove, per due stagioni, veste la maglia dell’Università di San Diego. Nelle due annate successive, passa agli Huskies di Northeastern, con cui raggiunge la finale della Conference Caa ed è mvp di quarti e semifinali, con una media stagionale di 18punti, 4assist a partita ed il 40percento dall’arco. Raggiunge il torneo Ncaa dove, nonostante i 31punti e 6assist nella gara di debutto, viene eliminato al primo turno.Terminata l’esperienza collegiale, ha vestito la maglia del Partizan, per poi approdare Italia. L'anno scorso, nella stagione di debutto in Lba con la Vl Pesaro si è guadagnato un ruolo importante, crescendo partita dopo partita. In maglia Vuelle ha chiuso con 12,9punti, 3,8assist e 3,3rimbalzi di media a partita, con quasi 31' di impiego medio. Vasa ha scritto il suo high stagionale contro Brescia, segnando 25punti in 36', con 4/8 da due, 5/7 da tre e 5assist, mentre contro Pistoia ha messo a segno l’high di assist (8), con 21punti a referto.Nella foto: Vasilije Pusica