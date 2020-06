Cor 9:00 Piano casa, è proroga fino al 31 dicembre Piano casa, via libera alla proroga di sei mesi in Sardegna con i voti unanimi dei consiglieri regionali. 55 favorevoli su 55 votanti



CAGLIARI - 55 favorevoli su 55 votanti. Il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità, nella seduta di martedì sera, la proroga del Piano casa al 31 dicembre 2020. La proroga consentirà di evitare il vuoto legislativo, nell'attesa che sia approvato il nuovo Piano Casa, permettendo la realizzazione di tutti le pratiche in corso per la riqualificazione del patrimonio edilizio e la consequenziale valenza economica a sostegno delle imprese sarde.