Si tuffa sugli scogli: bambino soccorso a Bosa

BOSA – Attorno alle 16.35 di mercoledì, il centralino del 118 regionale ha segnalato alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Bosa un incidente balneare occorso ad un bambino in località Isola Rossa-Bosa Marina. Il bambino, per un tuffo mal eseguito, ha sbattuto la fronte sugli scogli, restando cosciente, ma accusando forti dolori. Il tempestivo intervento di un cittadino, degli operatori sanitari del 118 e degli uomini del locale Ufficio circondariale marittimo della Capitaneria di Porto-Guardia costiera, guidati dal reggente pro tempore, il primo maresciallo Pasquale Barbato, hanno fatto sì che l’infortunato venisse assistito adeguatamente ed accompagnato all’Ospedale Civile di Sassari, con l’ausilio dell’elicottero del 118, per ricevere le necessarie cure del caso.