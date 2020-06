Cor 22:30 Ecco l’art.54 della Costituzione, Cacciotto punge «Chiederò al Presidente del Consiglio, persona di equilibrio e buon senso, una riunione dell´ufficio di presidenza per affrontare in maniera decisa e risolutiva il tema del confronto politico in sedi istituzionali»







Tra l'altro non è la prima volta che componenti dell'attuale maggioranza si rivolgono ai consiglieri di opposizione in modo offensivo, solo perché infastiditi da un lavoro puntuale, incalzante e nel merito dei contenuti così come anche ieri ha fatto la Consigliera Esposito. Chiederò al Presidente del Consiglio, persona di equilibrio e buon senso, una riunione dell'ufficio di presidenza per affrontare in maniera decisa e risolutiva il tema del confronto politico in sedi istituzionali» conclude Raimondo Cacciotto. Commenti ALGHERO - E' un vero e proprio caos quello generato in consiglio comunale ad Alghero dalle parole pronunciate nel fuori onda (a microfono aperto) dal sindaco Mario Conoci contro la consigliera Gabriella Esposito [ LEGGI ]. Tanto che Raimondo Cacciotto, riconosciuto unanimemente come uomo (e consigliere) di grande equilibrio e pragmatismo, interviene e cita la Costituzione Italiana. art. 54: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore"«Il confronto politico dovrebbe essere sempre improntato al rispetto e al riconoscimento reciproco. Si possono avere visioni e opinioni differenti, ed è normale che sia così. Ma lo stile con il quale si dicono le cose e sopratutto cosa si dice fanno la differenza» incalza il consigliere più votato di sempre nella città di Alghero e vicepresidente del Consiglio comunale.«Si può sbagliare, certo, ma quando capita è doveroso chiedere scusa.Tra l'altro non è la prima volta che componenti dell'attuale maggioranza si rivolgono ai consiglieri di opposizione in modo offensivo, solo perché infastiditi da un lavoro puntuale, incalzante e nel merito dei contenuti così come anche ieri ha fatto la Consigliera Esposito. Chiederò al Presidente del Consiglio, persona di equilibrio e buon senso, una riunione dell'ufficio di presidenza per affrontare in maniera decisa e risolutiva il tema del confronto politico in sedi istituzionali» conclude Raimondo Cacciotto.