Primo volo internazionale a Cagliari

«Siamo molto soddisfatti di accogliere oggi il primo volo internazionale di linea in arrivo nello scalo di Cagliari dopo oltre tre mesi. La ripartenza del traffico aereo, prima domestico, e ora internazionale è un fattore imprescindibile per la ripresa dello sviluppo turistico ed economico della nostra isola. Per questo, nei mesi appena trascorsi, Sogaer ha speso tutto il proprio impegno per riprogrammare insieme ai vettori la stagione estiva con la miglior offerta di collegamenti possibile. Oggi, il riavvio dei voli di Klm sul nostro aeroporto testimonia il lavoro fatto e riconferma la partnership tra Sogaer e la compagnia. Il collegamento con un hub globale come quello di Klm ad Amsterdam rappresenta infatti una grande opportunità per tutto il territorio del sud Sardegna. Ringrazio Klm per aver scelto ancora una volta l’aeroporto di Cagliari come porta d'accesso all’Isola», ha dichiarato l'amministratore delegato della Sogaer Renato Branca. Commenti CAGLIARI - Con la ripresa dei collegamenti Cagliari-Amsterdam, ieri (venerdì), Klm royal dutch airlines è la prima compagnia aerea a riattivare i voli internazionali dall’aeroporto di Cagliari-Elmas. Poi, Air France riaprirà i voli per Parigi-Charles de Gaulle da sabato 4 luglio. Sia Air France, sia Klm aumenteranno gradualmente le rispettive frequenze: entro agosto, Air France prevede di collegare tutti i giorni il “Mario Mameli” a quello di Parigi “Charles de Gaulle”, mentre Klm prevede di operare nove frequenze settimanali per Amsterdam, una dal lunedì al venerdì e due il sabato e la domenica. La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo Air France-Klm.«Ritornare a volare a Cagliari è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza della Sardegna e del mercato italiano per il Gruppo Air France-Klm. Nelle ultime settimane, abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire in vista della stagione turistica», dichiara il direttore generale Air France-Klm East Mediterranean Stefan Vanovermeir.«Siamo molto soddisfatti di accogliere oggi il primo volo internazionale di linea in arrivo nello scalo di Cagliari dopo oltre tre mesi. La ripartenza del traffico aereo, prima domestico, e ora internazionale è un fattore imprescindibile per la ripresa dello sviluppo turistico ed economico della nostra isola. Per questo, nei mesi appena trascorsi, Sogaer ha speso tutto il proprio impegno per riprogrammare insieme ai vettori la stagione estiva con la miglior offerta di collegamenti possibile. Oggi, il riavvio dei voli di Klm sul nostro aeroporto testimonia il lavoro fatto e riconferma la partnership tra Sogaer e la compagnia. Il collegamento con un hub globale come quello di Klm ad Amsterdam rappresenta infatti una grande opportunità per tutto il territorio del sud Sardegna. Ringrazio Klm per aver scelto ancora una volta l’aeroporto di Cagliari come porta d'accesso all’Isola», ha dichiarato l'amministratore delegato della Sogaer Renato Branca.