Red 14:35 Alghero: consegna mascherine per attività commerciali Da mercoledì 1 luglio, negli uffici comunali di Via Sant´Anna, è in programma la consegna di mascherine alle attività commerciali. L´iniziativa è dell´Assessorato comunale allo Sviluppo economico







L'assessore comunale alle Attività produttive Giorgia Vaccaro intende così incentivare l’utilizzo responsabile dei dispositivi di protezione che, con le regole di comportamento, restano fermamente le norme fondamentali da rispettare con ancor più impegno da parte di tutti, specialmente in questa fase di ripartenza. Inoltre, Vaccaro coglie l’occasione «per ringraziare le associazioni di volontariato che con spirito di collaborazione hanno dato la loro disponibilità a garantire la consegna delle mascherine nei giorni e negli orari programmati». Commenti ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero mette a disposizione delle attività commerciale una dotazione di mascherine. Da mercoledì 1 luglio, potranno essere ritirate nella sede comunale di Via Sant'Anna.Le mascherine sono a disposizione delle associazioni di categoria e delle attività commerciali, affinché possano fornirle ai propri clienti che ne siano sprovvisti, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i luoghi frequentati dal pubblico. Le attività interessate potranno ritirare le mascherine, in numero non superiore a cento, il mercoledì ed il venerdì, dalle 9 alle 14, ed il giovedì, dalle 15 alle 18, fino ad esaurimento scorte.L'assessore comunale alle Attività produttive Giorgia Vaccaro intende così incentivare l’utilizzo responsabile dei dispositivi di protezione che, con le regole di comportamento, restano fermamente le norme fondamentali da rispettare con ancor più impegno da parte di tutti, specialmente in questa fase di ripartenza. Inoltre, Vaccaro coglie l’occasione «per ringraziare le associazioni di volontariato che con spirito di collaborazione hanno dato la loro disponibilità a garantire la consegna delle mascherine nei giorni e negli orari programmati».