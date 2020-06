video Cor 17:22 MenjAlguer, Sa Mandra in città



Gli eccellenti prodotti dell´azienda Sa Mandra di Alghero sbarcano in centro città presso la bottega enogastronomica "Al Forno" grazie al progetto di valorizzazione delle eccellenze locali MenjAlguer. Venerdì la presentazione presso il ristorante Musciora di via Mazzini. Su Alguer.it tutte le interviste con i protagonisti: Fabrizio Carboni ed i fratelli Maria Grazia e Giuseppe Murrocu