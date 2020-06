Red 13:23 Fortza Paris entra nella coalizione civica identitaria A Porto Torres, «si allarga e si delinea la base dello schieramento formato dalle liste civiche e dai partiti che si distinguono per una forte connotazione turritana e identitaria», dichiarano gli esponenti della Coalizione







Inoltre, è stato trattato il tema del recupero del patrimonio immobiliare presente sull’isola dell’Asinara, si tratta di una necessità impellente dove occorre intervenire con urgenza per salvare l’esistente e per ridare una boccata di ossigeno alle imprese, non solo quelle turritane, che operano nel settore dell’edilizia. Altro argomento affrontato è stato quello non meno importante della sostenibilità sociale. Un tema apparentemente nuovo, che tratta della sicurezza dei cittadini, della salute, dell’istruzione, della partecipazione democratica e della giustizia, argomento quest’ultimo molto attuale.



Commenti PORTO TORRES - Con l'ingresso di Fortza Paris «si allarga e si delinea la base dello schieramento formato dalle liste civiche e dai partiti che si distinguono per una forte connotazione turritana e identitaria». Nei giorni scorsi, nella sede di Via Ettore Sacchi, a Porto Torres, si è tenuto l'incontro dove i coordinatori delle liste e dei partiti che compongono la Coalizione civica identitaria si sono confrontati sulle finalità del progetto, ma soprattutto sulla bozza del programma dove Fortza Paris ha già annunciato il proprio apporto con idee e contributi. Durante il confronto, sono state toccate le problematiche più pressanti del territorio, in seguito alla discussione è stata condivisa la necessità di un rilancio dell'economia puntando sullo sviluppo turistico collegato sia ai beni culturali, sia sulla valorizzazione e sulla salvaguardia dell'ambiente.