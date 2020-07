Antonio Burruni 21:31 Serie A: pareggio esterno per il Cagliari 1-1 al Dall´Ara di Bologna nel match valido per il massimo campionato. Alla rete di Barrow nel recupero del primo tempo, ha risposto Simeone in apertura di ripresa







PRIMO TEMPO. Nainggolan ci prova al 7', con palla di poco a lato. Cinque minuti dopo, ammonizione per Schouten. Al 18', giallo anche per Tomiyasu. Primo cambio ospite cinque minuti dopo, con l'infortunato Ceppitelli sostituito da Lykogiannis. Ammonito Carboni al 24'. Quattro minuti dopo, Barrow innesca in area Palacio, ma la sua conclusione mancina è respinta con i piedi da Cragno. Al 36', bella palla in mezzo di Rog, ma nessuno arriva all'appuntamento con la deviazione vincente. Tre minuti dopo, cross sottomisura per Palacio, che mette alto. Al 40', bello scherma su corner, ma Joao Pedro non trova la stoccata vincente. Due minuti dopo, palla sporca in area ospite, diagonale mancino di Orsolini e Cragno blocca. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 48', Barrow ha la palla buona, entra salta tutti con un rimparto fortunoso e batte Cragno sul primo palo per l'1-0.



SECONDO TEMPO. Si torna in campo con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Passa 30” ed il Cagliari pareggia: tiro scentrato di Nainggolan e Simeone insacca sul secondo palo. Al 55', bella conclusione da fuori di Joao Pedro con palla oltre la traversa: corner. Un minuto dopo, Cragno si salva in angolo su tiro di Barrow. Al 58', ammonito Pellegrini che, diffidato, salterà Cagliari-Atalanta. Cinque minuti dopo, giallo anche per Dijks. Subito dopo, Pisacane subentra all'infortunato Walukiewicz. Doppio cambio felsineo al 70', con Dominguez, Krejci e Sansone al posto di Schouten, Dijks e Palacio. Due minuti dopo, Soriano scende sulla destra per Barrow, che in corsa cerca il primo palo, ma calcia sul fondo. Al 77', fuori l'infortunato Pellegrini e dentro Ionita. Tre minuti dopo, ancora Barrow al tiro, ma il suo sinistro non è preciso. A due minuti dalla fine, Cragno esce bene sui piedi di Sansone. Svanberg subentra a Medel. L'arbitro concede 6' di recupero, ma il risultato non cambia: un punto per uno.



BOLOGNA-CAGLIARI 1-1:

BOLOGNA: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks (25'st Krejci), Schouten (25'st Dominguez), Medel (44'st Svanberg), Soriano, Orsolini, Palacio (25'st Sansone), Barrow. Allenatore Sinisa Mihajlovic. (A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Denswil, Larangeira, Bonini, Baldursson, Juwara, Cangiano).

CAGLIARI: Cragno, Walukiewicz (19'st Pisacane), Ceppitelli (23' Lykogiannis), Carboni, Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Pellegrini (32'st Ionita), Joao Pedro, Simeone. Allenatore Walter Zenga..

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata.

RETE: 48' Barrow, 1'st Simeone.



Nella foto: Giovanni Simeone, autore della rete del pareggio Commenti CAGLIARI - Pareggio esterno per il Cagliari. 1-1 al Dall'Ara di Bologna nel match valido per il campionato di serie A. Alla rete di Barrow nel recupero del primo tempo, ha risposto Simeone in apertura di ripresa.Nainggolan ci prova al 7', con palla di poco a lato. Cinque minuti dopo, ammonizione per Schouten. Al 18', giallo anche per Tomiyasu. Primo cambio ospite cinque minuti dopo, con l'infortunato Ceppitelli sostituito da Lykogiannis. Ammonito Carboni al 24'. Quattro minuti dopo, Barrow innesca in area Palacio, ma la sua conclusione mancina è respinta con i piedi da Cragno. Al 36', bella palla in mezzo di Rog, ma nessuno arriva all'appuntamento con la deviazione vincente. Tre minuti dopo, cross sottomisura per Palacio, che mette alto. Al 40', bello scherma su corner, ma Joao Pedro non trova la stoccata vincente. Due minuti dopo, palla sporca in area ospite, diagonale mancino di Orsolini e Cragno blocca. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 48', Barrow ha la palla buona, entra salta tutti con un rimparto fortunoso e batte Cragno sul primo palo per l'1-0.Si torna in campo con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Passa 30” ed il Cagliari pareggia: tiro scentrato di Nainggolan e Simeone insacca sul secondo palo. Al 55', bella conclusione da fuori di Joao Pedro con palla oltre la traversa: corner. Un minuto dopo, Cragno si salva in angolo su tiro di Barrow. Al 58', ammonito Pellegrini che, diffidato, salterà Cagliari-Atalanta. Cinque minuti dopo, giallo anche per Dijks. Subito dopo, Pisacane subentra all'infortunato Walukiewicz. Doppio cambio felsineo al 70', con Dominguez, Krejci e Sansone al posto di Schouten, Dijks e Palacio. Due minuti dopo, Soriano scende sulla destra per Barrow, che in corsa cerca il primo palo, ma calcia sul fondo. Al 77', fuori l'infortunato Pellegrini e dentro Ionita. Tre minuti dopo, ancora Barrow al tiro, ma il suo sinistro non è preciso. A due minuti dalla fine, Cragno esce bene sui piedi di Sansone. Svanberg subentra a Medel. L'arbitro concede 6' di recupero, ma il risultato non cambia: un punto per uno.BOLOGNA: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks (25'st Krejci), Schouten (25'st Dominguez), Medel (44'st Svanberg), Soriano, Orsolini, Palacio (25'st Sansone), Barrow. Allenatore Sinisa Mihajlovic. (A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Denswil, Larangeira, Bonini, Baldursson, Juwara, Cangiano).CAGLIARI: Cragno, Walukiewicz (19'st Pisacane), Ceppitelli (23' Lykogiannis), Carboni, Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Pellegrini (32'st Ionita), Joao Pedro, Simeone. Allenatore Walter Zenga..ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata.RETE: 48' Barrow, 1'st Simeone.Nella foto: Giovanni Simeone, autore della rete del pareggio