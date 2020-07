Red 23:11 Olbia: senegalese in manette Il 40enne è stato trovato in possesso di documenti di identità falsi. Nell’ambito degli stessi servizi, gli agenti hanno denunciato un 32enne olbiese, trovato in possesso di due dosi di cocaina. Eseguita la perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 70grammi di marijuana



OLBIA - Nel week-end, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno intensificato la presenza sul territorio con servizi straordinari, per prevenire fenomeni di microcriminalità e vandalismo. Particolare attenzione è stata dedicata al centro cittadino, interessato dalla movida notturna: Piazza Matteotti, Piazza Mercato, Via Regina Elena e Corso Garibaldi, sono solo alcuni dei luoghi dove sono stati eseguiti i controlli, che hanno portato alla identificazione di oltre cinquanta persone (alcune delle quali già note alle Forze dell'ordine), numerosi veicoli ed alcuni esercizi pubblici, anche allo scopo di contrastare la vendita di bevande alcoliche ai minorenni.



Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno proceduto all'arresto di un 40enne senegalese in possesso di documenti di identità falsi. Nell’ambito degli stessi servizi, gli agenti hanno proceduto al controllo di un 32enne olbiese, che ha attirato l’attenzione per il suo atteggiamento accorto. L'uomo è stato identificato e trovato in possesso di due dosi di cocaina.



Poi, è stata eseguita una perquisizione domiciliare, nel corso della quale la Polizia ha rinvenuto circa 70grammi di marijuana. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.