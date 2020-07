Red 12:12 Erp Carbonia: assegnati 29 alloggi Si è conclusa ieri, con l’assegnazione di ventinove unità immobiliari nella lottizzazione di Via Roux, la prima fase relativa all’attribuzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per quarantasei unità complessive







Si tratta di alloggi a canone moderato, ovvero di alloggi destinati a persone appartenenti alla fascia cosiddetta “grigia” (coloro che pur avendo un reddito manifestano evidenti difficoltà a pagare un affitto). Le famiglie beneficiarie potranno accedere agli appartamenti entro una ventina di giorni. L’assegnazione dei ventinove alloggi segue le interlocuzioni ed i sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane dall’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia. La prossima settimana verranno assegnati i restanti diciassette alloggi, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.



«La consegna degli alloggi a Carbonia, che seguirà l’assegnazione formale – spiega Frongia - rappresenta sicuramente una risposta importante al disagio abitativo e segue un intenso lavoro portato avanti con determinazione da tutti i soggetti coinvolti, in primis il commissario straordinario di Area. Stiamo contestualmente lavorando sia sul piano dell’edilizia abitativa per quanto riguarda il patrimonio esistente e sia sul piano normativo per arrivare quanto prima ad avere una legge in materia che sia aggiornata e improntata al soddisfacimento delle esigenze della società moderna”.



