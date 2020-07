Cor 8:59 Baia di Conte chiuso, Tui salta l´estate 2020 Il più grande hotel della Riviera del Corallo conferma la chiusura. Una mazzata per le ambizioni di rilancio del turismo ad Alghero. Pesanti le ripercussioni sociali: più di 150 contratti di lavoro in fumo ed un indotto non indifferente bruciato



ALGHERO - La notizia era nell'aria, ma da poco più di ventiquattr'ore c'è l'ufficialità. Il più grande hotel della Riviera del corallo, l'unico interamente gestito dalla Tui, non aprirà i battenti per l'estate 2020. Le conseguenze dell'emergenza Covid si abbattono pesantemente sul comparto turistico e ricettivo algherese. All'origine della scelta del management le grandi restrizioni ancora in vigore nei paesi nordici ed in Inghilterra ma anche l'incertezza generale del comparto in Sardegna. Per Alghero le ripercussioni sono decisamente pesanti: più di 150 contratti di lavoro in fumo ed un indotto non indifferente. Cancellati anche i voli charter inizialmente programmati dal 4 luglio con la TUI Airways Limited [ LEGGI ]. Il Baia di Conte non sarà l'unica struttura ricettiva a non riaprire per l'estate. Stessa scelta per il Calabona e l'Hotel San Marco.