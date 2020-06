Cor 8:00 Tui Airways, charter dal 4 luglio per Alghero Il colosso inglese delle vacanze riprogramma quel che resta della stagione turistica sulla Riviera del corallo. Prevista la ripresa dei collegamenti charter Tui Airways Limited dal 4 luglio. Sul piano voli i diretti con Birmingham, Gatwick e Manchester



Covid - risulterà pesantemente ridimensionato per collegamenti attivi e frequenze. Oltre alla riprogrammazione dei collegamenti di linea, arrivano le prime conferme dei voli charter sul Riviera del corallo.



Nel piano voli ufficiale operativo dal 21 giugno al 15 luglio previsto il ritorno sul Riviera del corallo della TUI Airways Limited con tre collegamenti settimanali dal 4 luglio, ogni sabato (Birmingham, Gatwick e Manchester). Considerato il periodo e le poche certezze sull'andamento delle vendite delle vacanze però, bisognerà comunque capire se la compagnia aerea leisure britannica del gruppo TUI Travel, che ad Alghero gestisce il Baia di Conte e rifornisce altre strutture alberghiere, confermerà entrambi i collegamenti.



Previsti sempre da luglio intanto, anche i charter Air Nostrum su La Coruna, Bilbao e Saragozza e cancellazioni confermate per i collegamenti easyJet da Alghero con gli aeroporti di Ginevra, Berlino e Basilea e slittamento al 22 luglio per l'Alghero-Dublino dell' Aer Lingus