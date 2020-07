Mimmo Pirisi 15:50 L'opinione di Mimmo Pirisi Hotel chiuso, il sindaco alzi la voce



Leggevo con grande preoccupazione su alcune testate giornalistiche circa la decisione del più importante albergo cittadino dislocato sulla costa di non voler aprire per questa stagione estiva, una decisione molto grave da parte della proprietà che avrà gravi ripercussioni oltre che di carattere lavorativo (più di 100 dipendenti senza contare l'indotto legato alle forniture e altro) ma anche di carattere sociale. Certamente la situazione generale non è favorevole, gli introiti saranno ridotti per tutti ma mi chiedo se questa decisione sia stata presa troppo alla leggera, tenendo conto che nella nostra città, bene o male, con grandi sacrifici e sapendo di ricavare ben poco, tutte le attività alberghiere hanno deciso di riaprire, piccole e grandi, mentre la più grande di tutte (dove a suo tempo gli è stato concesso il più bel pezzo del territorio algherese anche con sacrifici ambientali immolato allo sviluppo e alla occupazione territoriale) decide di non aprire e a pagare saranno sempre i più deboli, i dipendenti, gli Ultimi non certamente i così detti padroni. Ci si chiede quindi se le amministrazioni pubbliche fanno sacrifici economici venendo incontro alle attività perché una volta tanto l'impresa almeno in questa fase non rinuncia al profitto e viene incontro ai lavoratori? Questo è un anno particolare, poco importa destra o sinistra, importa mantenere l'occupazione anche riducendo i profitti, dimostrino che ci sono anche per chi lavora e non solo per il "dio denaro". Un ultimo pensiero al Sindaco, esca dall'immobilismo e alzi la voce almeno su questo!



* consigliere comunale