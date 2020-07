A.B. 17:04 Alghero-Scala Piccada scalda i motori Aci Sassari, i conti tornano e la gara cresce: sarà prova valida per il Campionato italiano di velocità montagna, sabato 12 e domenica 13 settembre. Per festeggiare il momento magico, un mezzobusto in memoria di Franco Di Suni donato da Sergio Farris junior







Da oggi (giovedì), il quartier generale di Viale Adua, struttura contemporanea di indubbio pregio architettonico, sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza del mezzobusto realizzato dallo scultore algherese Mario Nieddu per volere di Sergio Farris, altra icona delle quattro ruote in Sardegna. Dopo tanti anni, oggi è toccato a suo figlio, Sergio junior, scoprire il busto nel corso di una cerimonia sobria ed intima cui ha partecipato, oltre a Pes, Nieddu ed altri soci, anche Gigi Di Suni, figlio del rimpianto ex presidente dell’Aci ed inventore della corsa lungo i tornanti di Scala Piccada, non a caso inserita proprio ieri sera tra le prove del massimo Campionato italiano, oltre che nella cadetteria Nord e Sud, come già da due anni.



«Non poteva esserci davvero giorno migliore per ricordare la figura di Franco Di Suni, se non all’indomani dell’annuncio che la gara da lui inventata entra finalmente tra le prove del massimo campionato di velocità in salita», commenta Giulio Pes, annunciando che la gara è stata riprogrammata per sabato 12 e domenica 13 settembre. «Era una delle promesse fatte all’inizio del mio incarico e sono orgoglioso di aver mantenuto la parola data – aggiunge il presidente – ma soprattutto di aver fatto sì che con impegno e passione Aci Sassari si è costruita una credibilità che è alla base di questi risultati». Sergio Farris junior, pronto per riprendere la stagione agonistica, non ha saputo nascondere la sua emozione. «Franco Di Suni era per mio padre un punto di riferimento – ricorda il pilota - Aveva fatto realizzare quest’opera in occasione della 55esima edizione della Alghero–Scala Piccada, ma finora non era mai stato possibile. Sono felice di poterlo fare io, oggi, celebrando un momento in cui l’Aci Sassari è in ottima salute, anche dal punto di vista dei conti, grazie al lavoro del presidente e del suo staff». Nieddu, autore del mezzobusto che troverà spazio nell’androne principale del primo piano, dove trovano posto gli uffici del settore sportivo di Aci Sassari, annuncia che per chiudere il cerchio «ora manca una realizzazione dedicata proprio a Sergio Farris». Oltre a manifestare grande gioia ed emozione, Gigi Di Suni si è rallegrato per i traguardi annunciati oggi da Aci Sassari: «Mi congratulo per una gestione che va decisamente in continuità con quella di mio padre e del suo modo di vedere il ruolo di Aci nel territorio».



Nella foto: Mario Nieddu, Sergio Farris jr, Gigi Di Suni e Giulio Pes di San Vittorio Commenti ALGHERO - La Alghero–Scala Piccada che diventa prova valida per il Campionato italiano di velocità montagna, il Costa Smeralda che entra nel Campionato italiano auto storiche, il bilancio in attivo dopo anni di sacrifici, una poderosa riorganizzazione della struttura e l’imminente conferma definitiva ed ufficiale anche per quest’anno di Rally Italia Sardegna (prova italiana del World rally championship promosso dalla Fia), saltato in giugno a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, ma riprogrammata per fine ottobre [LEGGI] . In casa Aci Sassari c’è più di un motivo per festeggiare ed il presidente Giulio Pes di San Vittorio, con il direttore Alberto Marrone, gli altri amministratori e tutti i soci lo fanno in grande stile, dedicando un momento così positivo alla memoria di una figura storica dell’automobilismo sardo e riferimento continuo per la sezione provinciale di Sassari dell’Automobile Club d’Italia: Franco Di Suni.Da oggi (giovedì), il quartier generale di Viale Adua, struttura contemporanea di indubbio pregio architettonico, sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza del mezzobusto realizzato dallo scultore algherese Mario Nieddu per volere di Sergio Farris, altra icona delle quattro ruote in Sardegna. Dopo tanti anni, oggi è toccato a suo figlio, Sergio junior, scoprire il busto nel corso di una cerimonia sobria ed intima cui ha partecipato, oltre a Pes, Nieddu ed altri soci, anche Gigi Di Suni, figlio del rimpianto ex presidente dell’Aci ed inventore della corsa lungo i tornanti di Scala Piccada, non a caso inserita proprio ieri sera tra le prove del massimo Campionato italiano, oltre che nella cadetteria Nord e Sud, come già da due anni.«Non poteva esserci davvero giorno migliore per ricordare la figura di Franco Di Suni, se non all’indomani dell’annuncio che la gara da lui inventata entra finalmente tra le prove del massimo campionato di velocità in salita», commenta Giulio Pes, annunciando che la gara è stata riprogrammata per sabato 12 e domenica 13 settembre. «Era una delle promesse fatte all’inizio del mio incarico e sono orgoglioso di aver mantenuto la parola data – aggiunge il presidente – ma soprattutto di aver fatto sì che con impegno e passione Aci Sassari si è costruita una credibilità che è alla base di questi risultati». Sergio Farris junior, pronto per riprendere la stagione agonistica, non ha saputo nascondere la sua emozione. «Franco Di Suni era per mio padre un punto di riferimento – ricorda il pilota - Aveva fatto realizzare quest’opera in occasione della 55esima edizione della Alghero–Scala Piccada, ma finora non era mai stato possibile. Sono felice di poterlo fare io, oggi, celebrando un momento in cui l’Aci Sassari è in ottima salute, anche dal punto di vista dei conti, grazie al lavoro del presidente e del suo staff». Nieddu, autore del mezzobusto che troverà spazio nell’androne principale del primo piano, dove trovano posto gli uffici del settore sportivo di Aci Sassari, annuncia che per chiudere il cerchio «ora manca una realizzazione dedicata proprio a Sergio Farris». Oltre a manifestare grande gioia ed emozione, Gigi Di Suni si è rallegrato per i traguardi annunciati oggi da Aci Sassari: «Mi congratulo per una gestione che va decisamente in continuità con quella di mio padre e del suo modo di vedere il ruolo di Aci nel territorio».Nella foto: Mario Nieddu, Sergio Farris jr, Gigi Di Suni e Giulio Pes di San Vittorio