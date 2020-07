Red 21:03 52enne in pericolo: lo salva la Capitaneria Questa mattina, il forte vento di maestrale ed il mare agitato hanno messo in difficoltà un oristanese, che stava facendo il bagno nelle acque antistanti Torre del Pozzo







Il bagnante, dopo alcune bracciate, si è reso conto che la corrente, a causa del forte vento di maestrale che spira da ieri sera, lo spingeva verso il largo, rendendogli difficoltoso il rientro a riva. Alcune personei, accortesi della situazione, hanno contattato la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Oristano, che ha immediatamente inviato sul posto la motovedetta Sar Cp307.



Contestualmente, un surfista è riuscito a raggiungere il bagnante in difficoltà e così entrambi, con l’ausilio della tavola da surf, hanno cercato di guadagnare la riva, ma la forte risacca e le onde, in alcuni tratti alte anche più di 2metri, hanno reso difficoltoso il rientro. A quel punto, altri due surfisti sono intervenuti per fornire assistenza e all’arrivo della motovedetta la situazione si è risolta per il meglio con il bagnante ed i tre surfisti, che sono riusciti a raggiungere sani e salvi la riva.



