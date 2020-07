Antonio Burruni 21:25 Serie A: Atalanta vincente a Cagliari Il calcio di rigore di Muriel al 26´ decide il match del Sardegna Arena valido per il massimo campionato. Buona prova dei rossoblu, che si sono visti annullare una rete di Simeone sullo 0-0 per un controverso fallo di mano







PRIMO TEMPO. Dopo 4', arriva il giallo a Carboni. All'8', prima Malinovskiy su punizione e poi la seconda occasione di Castagne impegnano Cragno. All'11', Simeone insacca dopo unoi scambio con Nainggolan, ma il Var richiama La Penna al monitor: rete annullata per un recedente tocco di mano dell'argentino. Tre minuti dopo, Sportiello deve uscire dall'area per anticipare Simeone. Al 19', cross di Malinovskiy e Pasalic, di testa, non inquadra lo specchio della porta. Due minuti dopo, è il palo a respingere il diagonale mancino di Muriel. Subito dopo è Simeone a sfiorare il palo. Al 24', Carboni atterra Malinovskiy: La Penna mostra il secondo giallo al difensore rossoblu ed indica il dischetto. Batte Muriel ed Atalanta in vantaggio. Al 29', Muriel scambia con Pasalic, ma la sua mira è alta. Al 43', ammonito Pisacane. L'arbitro concede 1' di recupero e poi si va al riposo con i bergamaschi in vantaggio.



SECONDO TEMPO. Si riparte con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 47', cross di Castagne, colpo di testa di Hateboer che centra il palo, poi Pisacane spazza nei pressi della linea bianca. Tre minuti dopo, Tameze innesca Pasalic, ma la sua conclusione è alta. Triplo cambio nerazzurro al 59', con Gomez, Ilicic e Zapata che subentrano a Malinovskiy, Pasalic e Muriel. Al 61', arriva l'ammonizione a Palomino. Cinque minuti dopo, triplo cambio anche per i padroni di casa: fuori Ionita, Nainggolan e Lykogiannis, dentro Faragò, Birsa e Mattiello. Al 69', ammonito Nandez. Un minuto dopo, giallo per Hateboer. Al 73', Hateboer lascia il posto a Gosens. Un minuto dopo, mister Zenga esaurisce i cambi a disposizione, inserendo Klavan e Ragatzu per Pisacane e Simeone. Al 78', Gosens impegna Cragno. Tre minuti dopo, punizione di Gomez, testa di Caldara e palla sul fondo. Un minuto dopo, Toloi prende il posto di Sutalo. Al minuto 83, Cragno salva prima su Ilicic e poi su Zapata. Conclusione al volo di Ragatzu un minuto dopo, ma la palla finisce sul fondo. L'arbitro concede 3' di recupero.



CAGLIARI-ATALANTA 0-1:

CAGLIARI: Cragno, Ionita (21'st Faragò), Lykogiannis (21'st Mattiello), Carboni, Pisacane (29'st Klavan), Walukiewicz, Nandez, Rog, Nainggolan (21'st Birsa), Joao Pedro, Simeone (29'st Ragatzu). Allenatore Walter Zenga..

ATALANTA: Sportiello, Hateboer(28'st Gosens), Castagne, Palomino, Caldara, Sutalo (37'st Toloi), De Roon, Tameze, Pasalic (14'st Ilicic), Muriel (14'st Zapata), Malinovskiy (14'st Gomez). Allenatore Giampiero Gasperini.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma.

