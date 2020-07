A.B. 8:26 L’Amministrazione comunale premia il Sennori La squadra di calcio del paese è promossa in Prima categoria, dopo aver vinto il campionato di Seconda e facendo riassaporare così ai tifosi il gusto della vittoria dopo quarantadue anni di digiuno







Nella foto: un momento della festa Commenti SENNORI - Premi simbolici e ringraziamenti sentiti per dirigenti, tecnici e atleti del Sennori che, chiudendo al primo posto in classifica il campionato di calcio di Seconda categoria, ha fatto riassaporare ai tifosi il gusto della vittoria dopo quarantadue anni di digiuno. L’Amministrazione comunale ha voluto festeggiare questo attesissimo risultato con una cerimonia di premiazione che si è svolta al Centro culturale “Antonio Pazzola” di Via Farina, senza pubblico e nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza dettate dall'emergenza Covid-19.Il sindaco Nicola Sassu e l’assessore comunale allo Sport Roberto Desini, la Giunta ed i consiglieri comunali, con il presidente del Comitato regionale Figc Sardegna Gianni Cadoni ed il parroco Salvatore Masia, hanno consegnato medaglie ed attestati a tutti i membri di staff della squadra ed ai giocatori che hanno partecipato alla vittoriosa stagione sportiva. L’augurio rivolto al Sennori ed al suo presidente Gianni Desini è che «questo trionfo sia solo il primo passo di un percorso di successi e crescita per tutto il movimento calcistico di Sennori e per una società che, nata nel 1968, ha conosciuto negli Anni Ottanta il periodo migliore della propria storia sportiva, arrivando a calcare con onore i campi dell’Interregionale, l’attuale serie D».Nella foto: un momento della festa