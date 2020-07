Cor 11:01 Scuolabus, iscrizioni ad Alghero Sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus 2020/2021 nel comune di Alghero. Sarà possibile iscriversi fino al 25 agosto esclusivamente online







Il versamento dovrà essere effettuato con il PagoPA. Nell'impossibilità di procedere con il pagoPA, in alternativa con bollettino al seguente c/c 1003826342 Intestato a: Comune di Alghero - Servizio Tesoreria causale: servizio scuolabus 2020/21 e nome bambino, scuola e classe. Commenti ALGHERO - Da mercoledì 8 luglio e fino al 25 agosto 2020, sarà possibile attivare l’iscrizione online del proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/21, accedendo dal sito istituzionale del Comune di Alghero. Per prima cosa sarà necessario inviare alla mail scuolabus@comune.alghero.ss.it la richiesta di «codice utente e password» (nel caso in cui non si abbiano disponibili gli stessi dati dello scorso anno) e la richiesta della quota di pagamento del contributo da versare.Il genitore riceverà successivamente, per mail, i dati richiesti e le altre indicazioni utili per l’iscrizione e per il contributo economico da versare per l’anno scolastico 2020/2021. A partire dal 07 settembre 2020, se si è in regola con il pagamento del contributo 2019/20 e dopo aver versato la prima quota o l’intera annualità del contributo servizio trasporto scolastico 2020/21, gli utenti riceveranno per mail e in formato pdf l’apposito tesserino di viaggio.Il versamento dovrà essere effettuato con il. Nell'impossibilità di procedere con il pagoPA, in alternativa con bollettino al seguente c/c 1003826342 Intestato a: Comune di Alghero - Servizio Tesoreria causale: servizio scuolabus 2020/21 e nome bambino, scuola e classe.