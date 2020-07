Red 21:08 Salute mentale: «non si lascino le famiglie sole» Questa la richiesta dei consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra X Alghero, Sinistra in Comune, Futuro Comune,e Partito democratico per quanto riguarda i Servizi di salute mentale







Queste le proposte dei consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra X Alghero, Sinistra in Comune, Futuro Comune,e Partito democratico durante la Commissione consiliare di questa mattina (martedì) dedicata alle audizioni dei responsabili del Centro salute mentale, della Neuropsichiatria infantile e della riabilitazione ed integrazione territoriale. «Il sindaco e l’assessore ai servizi sociali, inspiegabilmente assenti, chiedano audizione congiuntamente al presidente della Commissione apposita, alla presidenza della Consulta di cittadinanza dell’Ats, per denunciare lo stato vergognoso nel quale si trovano i servizi della salute mentale in città», proseguono Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.



