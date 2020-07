A.B. 12:09 Andrea De Iulis è il nuovo centravanti della Torres L’esperto ex Trastevere, classe 1993, ha vestito anche le maglie di Ascoli, Vis Pesaro, Nocerina e L’Aquila ed è una punta di movimento richiesta da mister Gardini, che lo avrà a disposizione nel suo 4-3-3







«Spero di togliermi grandi soddisfazioni personali – le prime parole in rossoblu di De Iulis - e riuscire ad essere competitivo con la squadra. Mi manca lottare ad alto livello; la tensione delle gare e la presenza di una bella tifoseria sono tutte cose che ho ritrovato tutte le volte che sono venuto a Sassari da avversario. Ed è quello che conta per me. Non ho mai avuto mister Gardini, ma lo conosco come un ottimo allenatore e con lui si può lavorare bene. Avevo altre proposte, ma appena è arrivata la telefonata non ho esitato. Per me è un onore, voglio rimettermi in gioco e far vedere il mio potenziale al pubblico di Sassari e spero di avere belle soddisfazioni con una squadra così importante».



La carriera di De Iulis inizia nel settore giovanile dell’Ascoli, squadra con cui esordisce in serie C1 nel 2013 con 9presenze. Nella stagione successiva, il passaggio in D con la Vis Pesaro dove realizza 8gol in 27gare. Nel 2015, la sua stagione più prolifica con la maglia del Serpentara, con cui realizza 18gol (tra campionato e Coppa). Un infortunio lo tiene lontano dal campo per sei mesi ed al rientro, nel campionato successivo, viene chiamato dalla Nocerina in lotta per i play-off. Per lui, 16partite di campionato con 6gol realizzati e due decisivi in semifinale e nella finale play-off vinta. Nella stagione successiva, è a L’Aquila, in un’annata tormentata da problemi societari in cui firma comunque 18presenze e 4gol. Un altro stop, causa incidente stradale, gli impedisce il passaggio in C con il Teramo e, nella stagione 2018/19, riprende a giocare con la maglia dell’Ostiamare, in un’annata che mette in luce tutte le sue qualità nel reparto offensivo: sono 15 i gol realizzati in 33gare, tra coppa e campionato. Nell’ultima stagione, 16presenze e 6gol nel Trastevere fino a gennaio, poi la breve parentesi nella Sanremese (7presenze ed un gol)- «Sono uno che non molla mai, super competitivo, a livello tecnico mi piace giocare con la squadra, mi piace darmi da fare, andare in profondità a cercare il gol. La Torres è una bella occasione per rilanciarmi in una piazza importante perché so cosa posso dare. Sto bene, sono carico, tanto che vorrei iniziare domani», conclude De Iulis.



