Cor 10:17 Lotta alle blatte, disifestazioni ad Alghero Blatte e scarafaggi. I cittadini sono invitati ad effettuare eventuali richieste d´intervento all´indirizzo sopra riportato o attraverso l´App Municipium







Le operazioni coordinate dal settore Ambiente ed eseguite dalla società Multiss della Provincia, vedono da tempo impegnato anche il personale del settore Manutenzioni che sta effettuando il sollevamento dei coperchi dei pozzetti per interventi ancora più efficaci, le diverse foto segnalazioni relativamente alla presenza di blatte morte ne sono la prova.



Dal comune algherese ricordano inoltre, che per quanto attiene le pertinenze private, abitazioni o cortili condominiali (dove non è possibile intervenire con la società Multiss) è consigliato ai cittadini di verificare le proprie condotte fognarie e di intervenire autonomamente tramite ditta specializzata. Sul sito del Comune di Alghero, sezione Amministrazione Trasparente, si trovano pubblicati tutti gli interventi effettuati a cui comunque si da riscontro per singola richiesta. Commenti ALGHERO - Prosegue ad Alghero, su richiesta dei cittadini, l'opera di disinfestazione dalle blatte in tutta la città, con interventi mirati secondo le richieste (da indirizzare all'indirizzo disinfestazioni@comune.alghero.ss.it) nei specifici indirizzi civici segnalati e con frequenze costanti, invece, in tutto il centro storico.Le operazioni coordinate dal settore Ambiente ed eseguite dalla societàdella Provincia, vedono da tempo impegnato anche il personale del settore Manutenzioni che sta effettuando il sollevamento dei coperchi dei pozzetti per interventi ancora più efficaci, le diverse foto segnalazioni relativamente alla presenza di blatte morte ne sono la prova.Dal comune algherese ricordano inoltre, che per quanto attiene le pertinenze private, abitazioni o cortili condominiali (dove non è possibile intervenire con la società) è consigliato ai cittadini di verificare le proprie condotte fognarie e di intervenire autonomamente tramite ditta specializzata. Sul sito del Comune di Alghero, sezione Amministrazione Trasparente, si trovano pubblicati tutti gli interventi effettuati a cui comunque si da riscontro per singola richiesta.