Alloggi popolari: Opposizione preoccupata

«Certo ricordare chi ha reso possibile ciò e avviato i lavori sarebbe stato più corretto, ma quello che importa è che adesso sei famiglie algheresi hanno, finalmente, una nuova casa. L’unica grande preoccupazione, piuttosto, resta che questa Amministrazione stia (spesso non riuscendo neppure in quello) solo portando a termine progettualità avviate da altri, senza programmare e progettare alcunché per il futuro», concludono Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras. Commenti ALGHERO - «L’Amministrazione Bruno nel 2016, grazie ad un apposito finanziamento regionale di 1,6milioni di euro, trova le risorse per realizzare sei alloggi di edilizia popolare. Successivamente, tramite un bando pubblico, ne affida la realizzazione alla ditta Rinaldi Costruzioni che avvia i lavori nel 2018».I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune e Partito democratico commentano la consegna dei sei alloggi popolari consegnati questa mattina (lunedì) nel quartiere del Carmine [LEGGI] , sottolineandone la paternità del progetto: «Oggi, però, come è normale e logico per la continuità amministrativa, è toccato al sindaco Conoci consegnare le chiavi degli appartamenti a sei famiglie algheresi».«Certo ricordare chi ha reso possibile ciò e avviato i lavori sarebbe stato più corretto, ma quello che importa è che adesso sei famiglie algheresi hanno, finalmente, una nuova casa. L’unica grande preoccupazione, piuttosto, resta che questa Amministrazione stia (spesso non riuscendo neppure in quello) solo portando a termine progettualità avviate da altri, senza programmare e progettare alcunché per il futuro», concludono Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras.