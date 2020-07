A.B. 23:08 Torres femminile: mister Arca rinnova Il tecnico, che ha conquistato cinque scudetti con la maglia rossoblu, sarà ancora al timone della compagine sassarese anche per il campionato nazionale di serie C di calcio femminile







«Ho ritrovato un gruppo che è cresciuto molto negli ultimi anni in termini di qualità delle giocatrici e di progettualità della società – esordisce il tecnico sassarese - Sono onorato della conferma e non vedo l’ora di poter ricominciare a lavorare con le ragazze. Mi sarebbe piaciuto portare a termine il campionato concluso anzitempo causa Covid, ero convinto che avremmo avuto tante possibilità di riprendere la vetta della classifica. L’anno prossimo l’obiettivo è quello di alzare sempre più l’asticella e di essere competitivi a prescindere del campionato che disputeremo. La società sta costruendo una squadra all’altezza, sarà mio compito guidarla e incarnare il senso di appartenenza verso questa gloriosa maglia». Commenti SASSARI - La Sassari Torres ha rinnovato l’accordo con Salvatore Arca, che guiderà la squadra nella stagione 2020/21 di calcio femminile. Una conferma che pone il tassello fondamentale per la prossima stagione sportiva, che vedrà le ragazze rossoblu affrontare il campionato di serie C nazionale, in attesa di scoprire altre novità. L’allenatore più titolato d’Italia in ambito femminile (cinque scudetti conquistati), con questo rinnovo consolida la validità del progetto “conLaTorresNelCuore” del presidente Budroni:«La prossima stagione sarà molto importante per noi e siamo molto soddisfatti di avere per un altro anno, che sia serie C o B, l’allenatore che ha scritto la storia del calcio femminile, l’allenatore che sarà il nostro trampolino di lancio per provare insieme a spiccare il volo nella stagione 20/21. Salvatore Arca, oltre ad essere un caro amico da tanti anni, è un professionista del calcio femminile e dello sport, è un tecnico che ci mette la passione in ogni allenamento e partita, sempre consapevole che quello che fa serve a raggiungere i suoi obiettivi e quelli della società. Sono veramente convinto e sereno che faremo un campionato di alta qualità la prossima stagione. Questa serenità è data dal fatto che avremo un’eccellenza sulla nostra panchina, quella che merita la squadra più titolata d’Italia», dichiara il patron rossoblu.«Ho ritrovato un gruppo che è cresciuto molto negli ultimi anni in termini di qualità delle giocatrici e di progettualità della società – esordisce il tecnico sassarese - Sono onorato della conferma e non vedo l’ora di poter ricominciare a lavorare con le ragazze. Mi sarebbe piaciuto portare a termine il campionato concluso anzitempo causa Covid, ero convinto che avremmo avuto tante possibilità di riprendere la vetta della classifica. L’anno prossimo l’obiettivo è quello di alzare sempre più l’asticella e di essere competitivi a prescindere del campionato che disputeremo. La società sta costruendo una squadra all’altezza, sarà mio compito guidarla e incarnare il senso di appartenenza verso questa gloriosa maglia».