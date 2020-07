Red 23:04 Libri: Cassitta a Il Labirinto Prende il via l’Estate 2020 della Libreria Il Labirinto Mondadori con “RipartiamoDaiLibri”. Primo ospite nella libreria algherese, Giampaolo Cassitta che sabato sera, nel Giardino del Museo del corallo, presenterà il suo ultimo romanzo, edito da Arkadia, “Domani è un altro giorno”







Nella foto: Giampaolo Cassitta Commenti ALGHERO – RipartiamoDaiLibri è l’hashtag scelto dalla Libreria Il Labirinto di Alghero per lanciare il calendario degli appuntamenti “Estate 2020” di luglio ed agosto e che vedrà protagonisti ospiti come Laura Tangherlini, Luca Telese e Gianni Garrucciu. A tagliare il nastro dell’estate organizzata dalla libreria Il Labirinto Mondadori sarà Giampaolo Cassitta che sabato 18 luglio, alle 20.30, nel Giardino del Museo del corallo, presenta il suo ultimo romanzo, edito da Arkadia, “Domani è un altro giorno”. Un viaggio a ritroso nel tempo dei ricordi, delle emozioni, e di luoghi del cuore mai dimenticati.Dialogheranno con Cassitta Gemma Maurizi e Rosa Accardo. La magia della serata sarà assicurata dall'accompagnamento musicale di Antonello Collendanchise. Per garantire il rispetto delle linee guida di gestione dell’emergenza Covid-19, la partecipazione alla presentazione è vincolata alla prenotazione. E’ possibile prenotare attraverso la pagina Facebook “Mondadori Bookstore Alghero”, inviando una e-mail all'indirizzo web labirintoalghero@gmail.com, in Via Carlo Alberto 119 o via messaggio al numero 348/0612836.Giampaolo Cassitta è nato a Oristano nel 1959 e vive tra Cagliari ed Alghero. Nel 1979 vince il terzo premio al concorso “Città di Ozieri”, con una poesia in catalano. Nel 2001, pubblica “Asinara, il rumore del silenzio” (Frilli editori), che ottiene un ottimo successo ed è attualmente alla ottava edizione. Segue nel 2002 “Supercarcere Asinara” (Frilli editori) che, come il precedente, viene apprezzato da pubblico e critici. Nel 2005, pubblica il saggio “La zona grigia. Storia di un sequestro di persona” (Condaghes). Nel 2011, esce “Il piano zero” (Arkadia Editore) e, nel 2012, collabora alla raccolta “La cella di Gaudí” (Arkadia editore). Nel settembre 2014, ritorna in libreria con “Le destinazioni del cielo” (Arkadia editore), in cui narra la prima indagine del personaggio simbolo della sua letteratura: Claudio Marceddu. Nel 2016, ha pubblicato il libro “Gli ultimi sognano a colori”, edito sempre per i tipi di Arkadia, scritto ed incentrato sulla vita di padre Salvatore Morittu. Nel dicembre 2017, ha pubblicato il romanzo “Dolci, sante e marescialli”, ironico e brillante affresco della provincia italiana degli Anni Cinquanta.Nella foto: Giampaolo Cassitta