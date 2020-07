Red 16:19 Allacci abusivi a rete idrica: doppia denuncia Due abitazioni, a Sadali e ad Orroli, pur essendo sottoposte a sigillatura per morosità, erano state riallacciate alla rete idrica pubblica con un sistema artigianale di flessibili metallici e tubi di gomma che consentivano di bypassare i sigilli e fruire abusivamente senza oneri del servizio di erogazione dell’acqua



ORROLI – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto del fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica svolti a largo raggio sui territori del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno denunciato due persone per il reato di furto aggravato di acqua. Le attività di monitoraggio, condotte con il supporto del personale di Abbanoa, hanno consentito di individuare due abitazioni, a Sadali e ad Orroli che, pur essendo sottoposte a sigillatura per morosità, erano state riallacciate alla rete idrica pubblica con un sistema artigianale di flessibili metallici e tubi di gomma che consentivano di bypassare i sigilli e fruire abusivamente senza oneri del servizio di erogazione dell’acqua. Terminati gli accertamenti, i proprietari sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica di Lanusei e Cagliari. Inoltre, il personale di Abbanoa ha proceduto alla rimozione dei contatori ed allo slaccio delle utenze.