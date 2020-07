Red 17:11 Parte rEstate a Lo Teatrí Da domenica, al Parco Tarragona di Alghero, quattro appuntamenti «per riscoprire, insieme a tutta la famiglia, il piacere della domenica pomeriggio a teatro», spiega l´ideatore Ignazio Chessa







Per questa prima edizione, Lo Teatrí porta in scena quattro appuntamenti del proprio repertorio, che saranno ospitati tutti nel Parco Tarragona. Il primo appuntamento, domenica, alle 19.30, sarà con “I sogni di Gigio”, uno spettacolo interattivo con giochi di prestigio, con tema i quattro elementi della natura, della durata di circa un'ora ed adatto a tutte le famiglie.



Gli spettacoli sono tutti gratuiti, fino ad esaurimento posti, ma è necessaria la prenotazione. Bisogna quindi telefonare al numero di Ignazio, al 338/5983083, a cui è possibile rivolgersi (anche via WhatsApp) anche per richiedere informazioni.



