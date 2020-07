Red 10:26 Tutto pronto per la Start cup Sardegna I termini per partecipare sono aperti fino a domenica 19 luglio, entro le 13. Le idee imprenditoriali (Business idea) devono essere presentate in forma sintetica attraverso un form ed un video elevator pitch utilizzando la procedura on line







Nella foto: una precedente edizione Commenti SASSARI - Le Università di Sassari e Cagliari danno avvio alla 13esima edizione della Start cup Sardegna. Il bando è pubblicato sul sito internet della manifestazione. I termini per partecipare sono aperti fino a domenica 19 luglio, entro le 13. Le idee imprenditoriali (Business idea) devono essere presentate in forma sintetica attraverso un form ed un video elevator pitch utilizzando la procedura on line. A giugno, ha preso il via la serie di dieci seminari on-line di formazione all’autoimprenditorialità che si è conclusa questa mattina (venerdì) su Teams, con la presentazione di tre idee imprenditoriali che hanno partecipato a edizioni precedenti della Start Cup: Smart sensory box, Bacfarm e ReGenFix.La Start Cup è la competizione nazionale di idee di impresa innovative presente in Sardegna dal 2008. Nasce dalla collaborazione fra gli uffici di Trasferimento tecnologico degli atenei di Sassari e Cagliari che si concentra nei settori “Life science”, “Ict”, “Agrifood–Cleantech” ed “Industrial”. Nella convinzione che l’innovazione sia lo strumento principale di risposta alla crisi, l’edizione 2020 vuole comunicare speranza nel futuro coinvolgendo i migliori gruppi di persone che siano in grado di sviluppare tecnologie emergenti, proporre soluzioni innovative per la salute e la vita dei cittadini e per il sistema produttivo locale e nazionale.Possono partecipare alla Start cup Sardegna sia idee di business collegate al mondo della ricerca, sia provenienti da soggetti esterni alle università, presentati da gruppi composti da almeno due persone. Possono partecipare anche le imprese in forma di società, purché non costituite prima del primo gennaio. La 13esima edizione si svolge da giugno ad ottobre e si articola in più fasi. Le migliori dieci idee d’impresa potranno affinarsi durante un percorso di formazione intensivo finalizzato allo sviluppo dei business plan. I dieci gruppi finalisti parteciperanno alla finale regionale, ed i tre vincitori prenderanno al Premio nazionale dell’innovazione in programma a Bologna tra fine novembre e dicembre. L’iniziativa è sostenuta da Sardegna ricerche, Banco di Sardegna ed Abinsula.Nella foto: una precedente edizione