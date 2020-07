Red 15:30 Progetto Spiagge sicure 2020 a Sorso Grazie ad un finanziamento di circa 40mila euro messo a disposizione dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Sassari, vengono così implementate con l’ausilio del Corpo di Polizia òocale una serie di iniziative per, da un lato prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti durante la stagione estiva; dall’altro, fornire ai fruitori dei lidi romangini concrete e rapide soluzioni su come godere in totale sicurezza delle bellezze naturali costiere del territorio







Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Polizia locale e amministrativa e l’Assessorato alle Attività produttive, sotto l’egida del sindaco Fabrizio Demelas, si traduce in un più rigoroso monitoraggio degli eventuali comportamenti illeciti che dovessero riscontrarsi lungo le spiagge sorsensi, con una particolare attenzione rivolta alla tutela della salute dei bagnanti, nonché al fenomeno del commercio abusivo e della contraffazione, ponendosi come finalità, tra le altre, la salvaguardia degli operatori commerciali e dei consumatori e l’incentivazione all’acquisto di prodotti locali. Le attività coordinate dalla Polizia locale ed amministrativa copriranno l’intero litorale grazie alla disponibilità di un moderno mezzo, un Quad a due posti, che consentirà agli agenti di spostarsi con maggiore facilità e di monitorare costantemente ogni pettine. Inoltre, Spiagge sicure vede l’installazione lungo il litorale di una nuova cartellonistica dedicata alla fruizione corretta e responsabile delle spiagge. I pannelli presenti nelle principali discese a mare saranno dotati di tecnologia “smart”: i visitatori, inquadrando il QrCode verranno reindirizzati sulla piattaforma interattiva contenente informazioni e filmati che istruiranno gli utenti sui comportamenti da tenere e sulle precauzioni da rispettare, inclusa la normativa inerente la vendita e l’acquisto di merci contraffatte.



