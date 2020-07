Red 21:10 Incendi in tutta l´Isola Oggi, ventidue roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, sette hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Nuoro, Bono, Sassari, Chiaramonti, Gavoi, Osilo ed Ozieri



CAGLIARI - Oggi (venerdì), ventidue roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, sette hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Nuoro, Bono, Sassari, Chiaramonti, Gavoi, Osilo ed Ozieri.



Il primo incendio è divampato nell'agro di Nuoro, in località Sa Mandra, dove sono intervenuti un elicottero proveniente dalla base di Farcana ed un Canadair da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione, coadiuvata dal personale elitrasportato, da sette squadre Forestas, quattro di volontari della Protezione civile, due dei Vigili del fuoco ed una pattuglia dei Carabinieri. Le fiamme, spinte dal vento, hanno percorso circa 2ettari di rimboschimenti. Le operazioni di spegnimento, partite già nella tarda notte di ieri, si sono concluse attorno alle 9 di questa mattina.



Il secondo rogo si è sviluppato nelle campagne di Bono, in località Madonna del rifugio, dove sono intervenuti tre elicotteri leggeri provenienti dalle basi di Farcana, di Alà dei sardi e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre locali di Forestas ed una della locale Compagnia barracellare. Le fiamme hanno percorso diversi ettari. Il vento e l'orografica del territorio hanno complicato non poco le operazioni di spegnimento e per questo motivo il Dos del Cfva ha disposto a supporto l'invio del Superpuma e di un Canadair. Le attività dei mezzi aerei si sono concluse alle 16.



Il terzo incendio si è registrato nell'agro di Sassari, in località Appareddu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione, coadiuvata dal personale eliportato. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di pascoli e terreni incolti. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 15.45.



Il quarto rogo è divampato nelle campagne di Chiaramonti, in località Badde Santa Giusta, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Nulvi che, coadiuvata dal personale eliportato, ha gestito l'attività di diverse squadre della macchina regionale antincendi. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 15 circa.



Il quinto incendio si è sviluppato nell'agro di Gavoi, in località Pedrufronte, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. La Stazione di Gavoi, giunta subito sul posto, ha richiesto l'invio di alcune squadre a supporto per far fronte alle fiamme, che hanno percorso circa mezzo ettaro di pascoli, vicino ad un fienile. Le operazioni di spegnimento e bonifica del mezzo aereo si sono concluse alle 17.25.



Il sesto rogo si è registrato nelle campagne di Osilo, in località C.Ligios, dove stanno intervenendo due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Ploaghe, coadiuvata da alcune squadre della macchina regionale antincendi. Le fiamme stanno interessando un'area collinare ricoperta da pascoli alberati. Le operazioni di spegnimento sono in corso.



Il settimo incendio è divampato nell'agro di Ozieri, in località F.te Vigne, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ozieri che, coadiuvata dal personale elitrasportato, ha coordinato l'attività di due squadre antincendio. Le fiamme stanno interessando terreni incolti. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono in corso