Matherland torna ad Alghero

L'azienda dovrà attendere i tempi degli uffici regionali del Demanio. La speranza della famiglia Marengo è quella di poter inaugurare al più presto questa “strana” stagione estiva 2020. Commenti ALGHERO – Nel porto di Alghero torneranno le luci ed i colori del parco divertimenti "Matherland". Infatti, dopo tutte le problematiche relative alle concessioni demaniali, che parevano portare ad una vera e propria asta [LEGGI] , con conseguenti vibranti di fuoco [LEGGI] , la Regione autonoma della Sardegna ha trovato la soluzione più ovvia e semplice in un momento come questo.In Consiglio regionale si è votato favorevolmente l'emendamento presentato dal consigliere Antonello Peru per il rinnovo delle concessioni demaniali fino al mese di ottobre compreso, a favore delle aziende dello spettacolo viaggiante. In questo modo, la Matherland potrà tornare al lavoro ad Alghero.L'azienda dovrà attendere i tempi degli uffici regionali del Demanio. La speranza della famiglia Marengo è quella di poter inaugurare al più presto questa “strana” stagione estiva 2020.