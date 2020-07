Antonio Burruni 8:01 Tc Alghero, giovane e vincente Giacomo Dambrosi e gli under algherese Lorenzo Carboni, Alessandro Concu e Nicolò Serra, capitanati da Giancarlo Di Meo, hanno sbancato per 1-5 i campi del Terranova Olbia, chiudendo così al secondo posto nel girone 10 del campionato nazionale di serie B di tennis a squadre maschile







L'under 16 Concu ha aperto la giornata regolando 6-2 6-4 Simone Dessì. Subito dopo, il secondo punto algherese è arrivato grazie a Carboni. L'under 14, vinto il primo set contro ioele Tedde per 6-2, ha ceduto il secondo parziale per 5-7, rimandando il verdetto al match tie-break. Qui, sul 2-2, ha trovato cinque punti consecutivi, che hanno aperto il viatico per il 10-7 finale. Facile il successo di Dambrosi (tre vittorie in tre match di campionato per lui), vincente 6-1, 6-3 su Matteo Masala.



Poker algherese servito dall'under 16 Serra, che dopo aver subito un 6-1 da Jacopo Giangrande, lo ha ripagato della stessa moneta, per poi imporsi 10-4 nel match tie-break. A risultato acquisito, si sono disputati i doppi. Tutto facile per Dambrosi/Carboni, che hanno regolato 6-2, 6-1 Masala/Giangrande. Unico punto gallurese, grazie al 6-2 6-1 di Tedde/Giovanni Musselli su Serra/Concu.



