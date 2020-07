Cor 15:23 MiBACT, Alghero si conferma città che legge Alghero "Città che legge". Arriva la qualifica da Anci e Centro per il libro e la lettura. Nuova iniziativa della Biblioteca Rafael Sari per agevolare gli utenti



ALGHERO - Alghero si conferma per il biennio 2020-2021 "Città che legge", una qualifica che arriva dall'Anci, d'intesa con Il Centro per il libro e la lettura – istituto del Mibact - per valorizzare le Amministrazioni che si impegnano a svolgere politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Non si tratta di una novità: già nel biennio 2018-2019 il comune algherese risultava tra i 441 Comuni italiani a fregiarsi della qualifica.

«Un riconoscimento che accogliamo con soddisfazione – commenta l'Assessore alla Cultura Marco Di Gangi – che premia l'impegno di quanti, tra Amministrazione e operatori del settore, contribuiscono a fare di Alghero una città che promuove con tante occasioni l'accesso alla lettura e valorizza la qualità della cultura».

E a rafforzare questa attività si aggiunge l'ulteriore iniziativa della Biblioteca Comunale Rafael Sari che garantisce una nuova stazione di auto - prestito e restituzione di libri e dvd per la Biblioteca Comunale, a tecnologia RFID. Il progetto intende agevolare il più possibile gli utenti nelle operazioni di prestito e restituzione, gestibili in piena autonomia, in particolare in periodo di distanziamento interpersonale. La nuova postazione di auto - prestito e restituzione di libri e dvd è già stata installata presso la Biblioteca Comunale ed è a disposizione di tutti gli utenti.