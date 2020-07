A.B. 19:32 Open day per l´Apd Cuccureddu 1969 Partirà venerdì sera, a Maria Pia, con una giornata di allenamenti dedicata a bambini e bambine di tutte le categorie, la stagione dell’Apd Cuccureddu 1969, neo Accademia della Torres







Un Open day di allenamento e conoscenza per tutti per iniziare al meglio le attività, con tutte le precauzioni di sicurezza del caso e sotto l'occhio vigile di mister Antonello Cuccureddu. Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi con l'attrezzatura necessaria e con la massima puntualità. Per tutte le informazioni è possibile telefonare al numero 340/3602533. Commenti ALGHERO - Partirà venerdì 24 luglio, alle 18, con una giornata di allenamenti dedicata a bambini e bambine di tutte le categorie, la stagione dell’Apd Cuccureddu 1969, neo Accademia della Torres. Sui campi di Via Amici del rugby 1, a Maria Pia, gli istruttori qualificati Uefa pro e Uefa C, incontreranno gli aspiranti calciatori e le aspiranti calciatrici dalle annate 2009/2010 dei “Pulcini”, passando per “Esordienti”, “Giovanissimi”, “Allievi” fino ai 2001/2002 della “Juniores”.Un Open day di allenamento e conoscenza per tutti per iniziare al meglio le attività, con tutte le precauzioni di sicurezza del caso e sotto l'occhio vigile di mister Antonello Cuccureddu. Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi con l'attrezzatura necessaria e con la massima puntualità. Per tutte le informazioni è possibile telefonare al numero 340/3602533.